Σε νέα ανάρτησή του στο twitter, ο Μπάιντεν, επισημαίνει στον λαό των ΗΠΑ πως «ο χρόνος τελειώνει για να ακουστεί η φωνή τους στις εκλογές!».

Folks, time is running out to make your voice heard in this election. If you haven’t voted yet, go to https://t.co/EcbUdX2aPs to find your polling place and head there as soon as you can.