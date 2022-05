Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζικής εισβολής

Οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Ταϊβάν, αν το Πεκίνο εισβάλει στην αυτόνομη νήσο, προειδοποίησε σήμερα από το Τόκιο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σημειώνοντας ότι η Κίνα «φλερτάρει με τον κίνδυνο».

«Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε αναλάβει», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα επέμβουν στρατιωτικά κατά μιας κινεζικής απόπειρας κατάληψης δια της βίας αυτού του εδάφους.

«Συμφωνήσαμε με την πολιτική της μίας Κίνας, το υπογράψαμε, αλλά η ιδέα, ότι η Ταϊβάν θα μπορούσε να καταληφθεί δια της βίας απλώς δεν είναι αρμόζουσα», πρόσθεσε.

Οι Κινέζοι «φλερτάρουν ήδη με τον κίνδυνο αυτή την στιγμή πετώντας τόσο κοντά στην Ταϊβάν και με όλους τους ελιγμούς που επιχειρούν» σημείωσε.

Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ «θα παρακολουθούν τις πρόσφατες δραστηριότητες του κινεζικού ναυτικού, όπως και τις κινήσεις που σχετίζονται με κοινές ασκήσεις της Κίνας και της Ρωσίας», δήλωσε παράλληλα ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα μετά την συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Αντιτιθέμεθα σθεναρά στις απόπειρες αλλαγής του status quo δια της βίας στην Ανατολική Σινική Θάλασσα και στην Νότια Σινική Θάλασσα», σημείωσε ο Κισίντα κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Μπάιντεν.

«Επιπλέον, συμφωνήσαμε να ασχοληθούμε από κοινού με διάφορα ζητήματα, που συνδέονται με την Κίνα, μεταξύ των οποίων αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» πρόσθεσε ο Κισίντα.

Αναφερόμενος στη Ρωσία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης κατά την ίδια συνέντευξη Τύπου ότι «οφείλει να πληρώσει ένα τίμημα μακροπρόθεσμα» για «την βαρβαρότητά της στην Ουκρανία» με τις κυρώσεις από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

«Δεν πρόκειται μόνον για την Ουκρανία», συνέχισε. Αν «οι κυρώσεις δεν διατηρούνταν από πολλές απόψεις, τότε τι μήνυμα θα έστελνε αυτό στην Κίνα για το κόστος μιας απόπειρας κατάληψης της Ταϊβάν δια της βίας;», διερωτήθηκε.

Σημειώνοντας ότι αναμένει, πως μια εισβολή αυτού του είδους «δεν θα γίνει» ο Μπάιντεν σημείωσε ωστόσο, ότι αυτό θα εξαρτηθεί «από την ένταση με την οποία ο κόσμος θα κάνει» την Κίνα «να καταλάβει» το τίμημα που θα χρειαστεί να πληρώσει σε περίπτωση εισβολής.

Ωστόσο, ο Μπάιντεν σημείωσε παράλληλα, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης δασμολογικών φραγμών για την Κίνα υπογραμμίζοντας, ότι αυτοί δεν επιβλήθηκαν από την κυβέρνησή του.

«Εμείς δεν επιβάλαμε αυτούς τους δασμολογικούς φραγμούς» δήλωσε όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την πιθανότητα άρσης τους, προσθέτοντας ότι αυτή τελεί «υπό μελέτη».

