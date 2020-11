Μπάιντεν: «Κάθε ψήφος πρέπει να μετρηθεί» - Τραμπ: «Σταματήστε την καταμέτρηση!»

Καθώς η αναμέτρηση των δύο υποψηφίων προέδρων στις εκλογές των ΗΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι πολιτείες συνεχίζουν να μετρούν τις ψήφους και η αγωνία κορυφώνεται για το αποτέλεσμα, ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν έγραψε στο Twitter την Πέμπτη το πρωί: «Κάθε ψήφος πρέπει να μετρηθεί».

Το tweet συνοδευόταν από ένα σύντομο βίντεο που έδειχνε άτομα που ψήφισαν και έγραφε «Μετρήστε κάθε ψήφο».

Every vote must be counted. pic.twitter.com/kWLGRfeePK