Μπάιντεν κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία: «Είναι σαν να επιστρέφεις στο σπίτι σου»

«Είναι σαν να επιστρέφεις στο σπίτι σου», είπε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία, τη γη των προγόνων του.

Μιλώντας σε μια παμπ της πόλης Ντάνταλκ (βορειοανατολικά), ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε «όταν είσαι εδώ, αναρωτιέσαι γιατί να θέλεις να φύγεις», αναφερόμενος στους ιρλανδούς προγόνους του (από την πλευρά της μητέρας του) οι οποίοι μετανάστευσαν στην Αμερική για να γλιτώσουν από τον ιρλανδικό λιμό του 19ου αιώνα.

Ο 80χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος μπορεί επίσης να σκεφτόταν την αντίθεση μεταξύ της χαμηλής δημοτικότητάς του στις ΗΠΑ και της θερμής υποδοχής που έτυχε στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

«Είναι υπέροχο. Είναι σαν να επιστρέφεις στο σπίτι σου», είπε ο Μπάιντεν κατά την επίσκεψή του σε μεσαιωνικό κάστρο.

Let us celebrate 25 extraordinary years of the Good Friday Agreement by recommitting to renewal, to repair, and to making this exceptional peace the birthright of every child of Northern Ireland for all the days to come. pic.twitter.com/xOUBJlg2Fu