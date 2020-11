Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, μέσω των social media και συγκεκριμένα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter μεταδίδει μήνυμα προς τον λαό της Αμερικής πως σήμερα είναι η απόλυτη τελευταία ευκαιρία να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές και πρέπει να το κάνουν γιατί αυτή, είναι η πιο σημαντική μέρα της δημοκρατίας των ΗΠΑ.

Today is your absolute last chance to vote in this election. If you haven’t voted early, I need you to vote today and stay in line as long as it takes. Our democracy is at stake. Go to https://t.co/EcbUdXjMe2 to find your polling location. pic.twitter.com/igwKdFba98