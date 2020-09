Μπαλαρίνα των Μπολσόι δολοφονήθηκε στη Ρωσία - Τη διαμέλισαν και διέλυσαν το σώμα της σε οξύ

Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για την Όλγα Ντεμίνα, μπαλαρίνα των Μπολσόι της Ρωσίας, που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το 2014.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αστυνομικές πηγές θεωρούν ότι η 25χρονη μπαλαρίνα δολοφονήθηκε και διαμελίστηκε, με το σώμα της να διαλύεται σε θειικό οξύ.

Ο νούμερο ένα ύποπτος για την δολοφονία της κοπέλας ήταν και εξακολουθεί να είναι, ο 40χρονος Μαλχάζ Ντζαβόεφ, φερόμενος ως «μάνατζερ» και «εραστής» της, όπως μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ.

Ο Ντζαβόεφ συνελήφθη το 2017 στη Μόσχα κατόπιν εντάλματος της Ιnterpol από τις Αρχές της Γερμανίας, όπου είχε διαφύγει παριστάνοντας τον Κούρδο πρόσφυγα. Πρόσφατα καταδικάστηκε σε φυλάκιση πεντέμισι ετών για απάτη αναφορικά με ένα διαμέρισμα που ανήκε στον φίλο της μπαλαρίνας, Αλεξέι Φετίσοφ.

Missing ballerina, 25, was 'killed, dismembered and dissolved in sulphuric acid' https://t.co/uf0uWIqAV4 pic.twitter.com/TAEsR8IAtz