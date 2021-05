Μπαράζ ρουκετών της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ

Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελεσιγράφου της Χαμάς, σημειώθηκε μπαράζ ρουκετών από τη Γάζα στο κεντρικό Ισραήλ. Ορισμένες απο αυτές τις ρουκέτες αντιμετωπίστηκαν από το σύστημα Iron Dome («Ατσάλινος Θόλος»), αλλά πολλές από τις ρουκέτες που έπεσαν έπληξαν αρκετές περιοχές.

Συγκεκριμένα επλήγησαν οι περιοχές Bet Shemesh, Kiryat Anavim, Maaleh Hahamisha και Beit Hakerem, αλλά και οι Kiryat Gat, Lachish και Sderot. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς, ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για νέα θύματα.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες Εβραίοι πιστοί εκκένωσαν το απόγευμα το Δυτικό Τείχος, το γνωστό και ως Τείχος των Δακρύων, στην Ιερουσαλήμ.

JUST IN - Hamas launches multiple rockets towards central Israel, #Jerusalem minutes after the 6pm ultimatum ended. pic.twitter.com/KgYvlIr6bh

Σειρήνες ήχησαν σε Ιερουσαλήμ και Bet Shemesh

«Μόλις ήχησε συναγερμός στην Ιερουσαλήμ. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να απομακρύνουν εκατοντάδες ανθρώπους» που είχαν συγκεντρωθεί στο Τείχος και να τους μεταφέρουν σε ασφαλέστερα μέρη, ανέφερε η αστυνομία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εκτοξεύτηκαν πολλαπλές ρουκέτες από τη Γάζα, και συναγερμοί ενεργοποιήθηκαν στην Ιερουσαλήμ και τις γύρω περιοχές. Πρόσθεσε πως συνεχίζεται η εκτόξευση ρουκετών από τον παλαιστινιακό θύλακα με στόχο το νότιο Ισραήλ.

Israeli civilians in Jerusalem are running to take cover as Hamas fired rockets towards our capital.



This is a declaration of war. #AlAqsa #Hamas pic.twitter.com/W2bj3cDQaO