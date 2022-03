Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν χαρακτήρισε τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον αμάχων στην Ουκρανία ως «έγκλημα πολέμου», όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο.

US Secretary of State Antony Blinken says "our experts are in the process of documenting and evaluating potential war crimes being committed in Ukraine".



Latest: https://t.co/XILBL9z13f



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/oVWhUs96xq