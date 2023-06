Μπλίνκεν: Η Ουάσινγκτον συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους των ΗΠΑ, καθώς εξελίσσεται η κατάσταση στη Ρωσία

O Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε σήμερα ότι μίλησε με τους υπουργούς των Εξωτερικών της G7 και τον ύπατο απεσταλμένο της ΕΕ για ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ, αφού μισθοφόροι της Βάγκνερ πήραν τον έλεγχο μερικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Νότια Ρωσία.

«Οι ΗΠΑ θα μείνουν συντονισμένες με τους συμμάχους τους, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται», έγραψε ο Μπλίνκεν στο Twitter.

Blinken, G7 foreign ministers, EU chief diplomat Borrell discussed current situation in Russia



The US will stay in close coordination with allies and partners as the situation in Russia continues to develop, State Dept. said.



