Μπλίνκεν: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2022»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν μετέφερε σε Ευρωπαίους ηγέτες την εκτίμησή του πως ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι και τα τέλη του 2022.

Αυτό αναφέρει το CNN, επικαλούμενο δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι εκτιμούν όλο και περισσότερο ότι δεν φαίνεται να τελειώσει σύντομα.

Πολλοί από τους αξιωματούχους που μίλησαν με το CNN τόνισαν ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια πόσο θα συνεχιστεί ο πόλεμος, αλλά αρκετοί είπαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι τελικοί στόχοι του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν έχουν αλλάξει και είναι απίθανο να επιδιώξει διπλωματικές διαπραγματεύσεις, εκτός εάν αντιμετωπίσουν στρατιωτική ήττα.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε την Πέμπτη ότι οι μάχες στην Ουκρανία είναι πιθανό να είναι «παρατεταμένες» και να συνεχιστούν «για μήνες ή και περισσότερο».

