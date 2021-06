Mπλόκο στους Βρετανούς τουρίστες αποφάσισε το Λονδίνο

Εκτός της «πράσινης» λίστας της Μεγάλης Βρετανίας παραμένει η Ελλάδα, παρά τις φήμες που κυκλοφορούσαν τις προηγούμενες ώρες, περί του αντιθέτου. Συνεπώς, δεν εντάσσονται στην εν λόγω λίστα ούτε και τα ελληνικά νησιά, ενώ υποβαθμίζεται η Πορτογαλία, η οποία θα μετακινηθεί στην «πορτοκαλί» λίστα.

Επιβεβαιώνοντας προγενέστερο δημοσίευμα του BBC, το Λονδίνο δεν προέβη σε προσθήκες, κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα παραμένει στην «πορτοκαλί» λίστα.

Σύμφωνα με το Reuters, αν και είχαν δημιουργηθεί ελπίδες ότι δημοφιλή τουριστικά μέρη, όπως τα ισπανικά και ελληνικά νησιά συν η Μάλτα θα έμπαιναν σε «πράσινο» status, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, η λίστα όχι μόνο δεν θα μειωθεί, αλλά θα συρρικνωθεί.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα βρετανικά ΜΜΕ εκτιμούσαν ότι θα ανάψει «πράσινο φως» για τουλάχιστον πέντε ελληνικά νησιά: Κεφαλονιά, Κω, Μύκονο, Σαντορίνη και Ζάκυνθο, ενώ θεωρούσαν πιθανό και το «άνοιγμα» Κέρκυρας, Λέσβου και Ρόδου.

Όταν επιστρέφουν από τις διακοπές τους από χώρες της «πορτοκαλί» λίστας, οι Βρετανοί τουρίστες πρέπει να μένουν σε καραντίνα στο σπίτι τους για 10 ημέρες. Επίσης, πρέπει να κάνουν τρία μοριακά τεστ, ένα πριν φύγουν και δύο αφού επιστρέψουν από το ταξίδι τους. Σε περίπτωση που δεν κάνουν τα προαναφερθέντα, αντιμετωπίζουν πρόστιμα 1.750 λιρών (περίπου 2.000 ευρώ).

Τι ισχύει για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης

Η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε επίσης να μην εντάξει καμία νέα χώρα στην «πράσινη λίστα», αντιθέτως μετέφερε άλλες επτά από την «πορτοκαλί» στην «κόκκινη».

Πρόκειται για το Αφγανιστάν, το Μπαχρέιν, την Κόστα Ρίκα, την Αίγυπτο, τη Σρι Λάνκα, το Σουδάν, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 4 π.μ. της Τρίτης, 8 Ιουνίου.

Transport Secretary Grant Shapps confirms Portugal is off UK's travel green list



"There's a sort of Nepal mutation of the so-called Indian variant which has been detected, and we just don't know the potential for that to be a vaccine-defeating mutation"https://t.co/OH8Nkf3Q2W pic.twitter.com/tx9HPMRpM0