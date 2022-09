Μπουρκίνα Φάσο: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 50 αγνοούμενοι από επίθεση τζιχαντιστών

Τουλάχιστον 11 στρατιώτες σκοτώθηκαν και περίπου 50 πολίτες εξαφανίστηκαν και χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι στην αποδιδόμενη σε τζιχαντιστές επίθεση που διαπράχθηκε προχθές Δευτέρα στην Γκασκιντέ, στο βόρειο τμήμα της Μπουρκίνα Φάσο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη το βράδυ από το στρατιωτικό καθεστώς.

«Οχηματοπομπή ανεφοδιασμού με προορισμό την πόλη Τζιμπό έγινε στόχος άνανδρης και βάρβαρης επίθεσης. Ο προσωρινός απολογισμός είναι 11 νεκροί στρατιωτικοί, 28 τραυματίες», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λιονέλ Μπιλγκό σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Περίπου πενήντα πολίτες αγνοούνται και οι έρευνες συνεχίζονται» για τον εντοπισμό τους, συνεχίζει το κείμενο.

Ωστόσο στην πραγματικότητα ο απολογισμός των θυμάτων πιθανόν είναι πολύ πιο βαρύς· πηγή προσκείμενη στις δυνάμεις ασφαλείας μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο για «περίπου εξήντα θύματα». «Πρακτικά όλη η οχηματοπομπή —τα αυτοκίνητα και τα τρόφιμα— πυρπολήθηκε», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Βίντεο από πηγές προσκείμενες στις δυνάμεις ασφαλείας που περιήλθαν στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου εικονίζουν κουφάρια απανθρακωμένων αυτοκινήτων στην άκρη δρόμου.

