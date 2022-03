Να διακοπούν οι δραστηριότητες της LEROY MERLIN στην Ρωσία ζητούν οι ουκρανοί εργαζόμενοι της εταιρείας

Εργαζόμενοι στην Leroy Merlin της Ουκρανίας ζήτησαν σήμερα Δευτέρα από την γαλλική εταιρεία, καθώς και άλλες θυγατρικές της Association Familiale Mulliez (AFM) που είναι παρούσες στην Ρωσία, όπως οι Auchan και Decathlon, να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους, την ώρα μάλιστα που το κατάστημα Leroy Merlin βομβαρδίσθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Κίεβο.

Ο λογαριασμός στο Instagram του Leroy Merlin στην Ουκρανία (leroymerlin.ua) δημοσίευσε σήμερα φωτογραφία του βομβαρδισμένου καταστήματος στην ουκρανική πρωτεύουσα με το σύνθημα «Σταματήστε τις πωλήσεις στην Ρωσία» και ένα link που παραπέμπει στην ιστοσελίδα openpetition.eu που ζητεί από την Adeo, την εταιρεία συμμετοχών του Leroy Merlin , να σταματήσει τις δραστηριότητές της στην Ρωσία.

LEROY MERLIN became the first company in the world to finance the bombing of its own stores and killing its own employees.

Inhumane, harrowing greed. #IsolateRussia #StopRussianTerrorism pic.twitter.com/79PYZA9Zvg