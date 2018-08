Να γιατί τα μεγάλα δίκτυα παραλείπουν τα αίτια της κλιματικής αλλαγής

Τις συνθήκες που επικρατούν με τον ασυνήθιστα ζεστό καιρό και τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν προκληθεί από το Όρεγκον και την Καλιφόρνια ως την Σουηδία, την Ιαπωνία και την Ελλάδα, επισημαίνουν εναλλακτικά διαδικτυακά Μέσα.Όπως περιγράφει η ιστοσελίδα counterpunch.org για τις πυρκαγιές στην Αττική, «περιληπτικά μπορούμενα γράψουμε πως καταστράφηκαν δημοφιλείς περιοχές στην ακτογραμμή, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν, άνθρωποι σε διακοπές, τουρίστες, συνταξιούχοι και παιδιά και να σκοτωθούν πολλοί».Τουλάχιστον 200 βρήκαν τον θάνατο στην Ιαπωνία, ενώ δεκάδες πνίγηκαν στις χωρίς προηγούμενο πλημμύρες. Πολλοί επίσης, έχασαν τη ζωή τους από το κύμα καύσωνα.Στον Καναδά, τουλάχιστον 70 έχασαν τη ζωή τους από την ασυνήθιστα εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία.Αλλά μόνον ορισμένα από τα αμερικανικά Μέσα ασχολήθηκαν με τις πυρκαγιές, τον καύσωνα και τις καταιγίδες που προκλήθηκαν από την καιρική μετάλλαξη, χωρίς να αναφερθούν στο κύριο αίτιο που προκαλεί την καιρική μεταβολή.Ούτε καν τα λεγόμενα «Μέσα του Συρμού» έκαναν εκπομπές για να προετοιμάσουν το κοινό για το τι το περιμένει, παρά τις μετεωρολογικές προβλέψεις.Όπως επισημαίνει έρευνα του «Μedia Matters», από τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα ABC, CBS, και NBC στις 127 πρόσφατες μεταδόσεις τους για τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια και τα καιρικά φαινόμενα σε διάστημα δύο εβδομάδων (τέλη Ιουνίου-μέσα Ιουλίου) , μόνο ένα το CBS, σε πρωινή εκπομπή του, επισήμανε ότι λόγω της κλιματολογικής αλλαγής προκλήθηκε το μεγάλο κύμα του καύσωνα.Αυτό δικαιολογεί ίσως και τους λόγους που οι Αμερικανοί πολίτες σε πρόσφατη έρευνα του Gallup poll υπέδειξαν 36 προβλήματα τα οποία προκάλεσαν τις καταστροφές και η επιδείνωση από την αύξηση της θερμοκρασίας είναι ένα από αυτά.Αποδεικνύει όμως, ότι τόσο οι ενεργειακοί κολοσσοί, μέσω των δεξαμενών σκέψεων που επηρεάζουν, και η βιομηχανία καπνού επέτυχαν να επιβάλλουν στους πολιτικούς και τα «Μέσα του Συρμού» να αποσύρουν τον κύριο παράγοντα για την ανθρωπότητα, από την συνείδηση των πολιτών.Όσο ουδείς ασχολείται με το πρόβλημα της πρόκλησης επικίνδυνων ρύπων- που αποτελεί και την πηγή όλου του κακού- θα συνεχίσουν οι Αμερικανοί πολίτες να νυχτοβατούν προς ένα δυσοίωνο πεπρωμένο.Από την αρχή του καλοκαιριού, η ξηρασία από τη μία και ο καύσωνας από την άλλη τόσο στη Βόρειο Αμερική όσο τη Ρωσία και την Ευρώπη προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στην γεωργία.Οι θερμοκρασίες στον Αρκτικό κύκλο ξεπέρασαν τους 30°C προκαλώντας μαζική έκλυση θερμού μεθανίου, κλιματική ωρολογιακή βόμβα, που πάγωνε μόλις ερχόταν σε επαφή με την θάλασσα της οποίας όμως αύξανε την θερμοκρασία. Προϋποθέσεις για μαζική παγκόσμια καταστροφή.Είναι γνωστό πως οι κοινωνίες επηρεάζονται σημαντικά από τις ελλείψεις στα τρόφιμα και τις αυξήσεις στις τιμές –πόσω μάλλον στις δημοκρατικές. Επόμενο βήμα είναι να προκληθούν πολιτική και κοινωνική αναταραχή, όσο και προβλήματα υγείας.Τον Ιανουάριο, σε άρθρο του στο counterpunch ο ακτιβιστής οικολόγος Robert Hunziker προειδοποιούσε ότι «βρισκόμαστε εν όψει επικείμενης καταστροφής της γεωργικής παραγωγής αν επικρατήσουν οι προβλεπόμενες επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή».Έγραφε ακόμη: «Είναι πλέον πραγματικότητα πως αν δεν ελεγχθεί η κλιματολογική αλλαγή ήδη έχουμε τις πρώτες επιπτώσεις. Με αύξηση της μετανάστευσης από περιοχές της Ασίας και της της ανατολικής και νότιας Μεσογείου. Και ήδη έχει αρχίσει να διογκώνεται ο φασισμός».Ενδεχομένως να κατηγορηθούν ότι υποστηρίζουν θεωρίες συνωμοσίας όσοι πιστεύουν πως τα Μέσα του Συρμού παπαγαλίζουν όλα όσα ψέματα του επιβάλλει η κατεστημένη ελίτ. Εκείνη δηλαδή που καθοδηγεί σε πολέμους που ευνοούν την βιομηχανία των όπλων ή της απομάκρυνση από κάθε συμφωνία για το κλίμα επειδή δεν βολεύει τους βιομήχανους.Παραμένουν όμως τα επίσημα tweet από το Οβάλ Γραφείο όταν είχε πρωτοστατήσει στην απομάκρυνση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για το κλίμα.Το μεθάνιο (CH4 όσοι θυμούνται την Χημεία από το σχολείο) αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο για την δημιουργία του φαινόμενου της «ατμόσφαιρας θερμοκηπίου» και κάνει την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) να μοιάζει σχεδόν παιχνιδάκι μπροστά του. Ας μην φτάσουμε στο σημείο να δούμε το χάος που θα προκληθεί αν τεθεί εκτός ελέγχου!Είναι εκείνοι οι οικολόγοι που προειδοποιούν πως είναι πλέον αναπόφευκτο, αλλά δεν μπορούν να το προσδιορίσουν χρονικά.Κι όμως υπήρξαν κι άλλες προειδοποιήσεις τις οποίες κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν με πολτικά-πολεμικάμέσα. Για παράδειγμα η πολύχρονη καταστροφική ξηρασία στην Συρία 2006-11 που είχε καταστρέψει τις περισσότερες φυτείες και το θάνατο στο 85% του ζωικού της βασιλείου. Και τότε προκλήθηκε η εξέγερση.Τα κυρίαρχα Μέσα του Συρμού σχεδόν πάντα αποτελούσαν την φωνή της άρχουσας τάξης.Έτσι αποφεύγουν να εμβαθύνουν στις αιτίες της κλιματικής αλλαγής, την κατάρρευση της βιόσφαιρας και τις δραματικές επιπτώσεις στην γεωργία.Ο Douglas Rushkoff πρόσφατα είχε γράψει στην The Guardian: “How tech’s Richest Plan to Save Themselves after the Apocalypse”. Περιγράφοντας όλα αυτά τα επακόλουθα.Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι θα απογίνει στο υπόλοιπο καλοκαίρι με το κύμα καύσωνα και την έκλυση μεθανίου στην Αρκτική ζώνη.Ένα όμως είναι βέβαιο. Πως δεν πρόκειται να μας προειδοποιήσουν τα Fox News, CNN ή το MSNBC. Θα πρέπει να διαβάζουμε τα εναλλακτικά διαδικτυακά Μέσα.