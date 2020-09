«Ναι» στον διάλογο λέει η Τουρκία - Αιχμές για αποστρατικοποίηση των νησιών

To βράδυ της Πέμπτης, μετά από τέσσερις ώρες και δέκα λεπτά, ολοκληρώθηκε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, το οποίο συνεδρίασε υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στο επίκεντρο βρέθηκε η κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Άγκυρα να τάσσεται υπέρ του διαλόγου και της δίκαιης διανομής του φυσικού πλούτου της περιοχής, αφήνοντας παράλληλα αιχμές προς την Αθήνα σχετικά με την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών.

Την ίδια ώρα, τονίζεται μεταξύ άλλων, πως η Τουρκία δεν θα κάνει παραχωρήσεις όσον αφορά την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.

