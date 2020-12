Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter - Πολλοί τραυματίες

Αυτοκινητιστής χτύπησε το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα) πολλούς ανθρώπους σε συνοικία του Μανχάταν όπου βρισκόταν σε εξέλιξη διαδήλωση του κινήματος Black Lives Matter («Οι ζωές των μαύρων μετράνε»), ανέφερε η αστυνομία της Νέας Υόρκης και μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Δεν είναι σαφές ως εδώ αν επρόκειτο για ατύχημα ή εσκεμμένη ενέργεια.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της αμερικανικής μητρόπολης, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αστυνομική διεύθυνση της Νέας Υόρκης (NYPD). Ο οδηγός συνελήφθη επιτόπου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

LIVE in NYC: At least 6 people injured after being struck by car at BLM protest. NYPD is asking people to avoid area of 3rd Avenue & 39 Avenue in Manhattan. More to come. pic.twitter.com/yS4utKM6Gk

Εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε ότι δεν έμοιαζε να κινδυνεύει η ζωή κάποιου από τους τραυματίες.

I don't know all the details, but this was the arrest after multiple #protesters were run down by a car in #MurrayHill just a little while ago. The neighborhood is filled w/cops right now @nytimes @NY1 pic.twitter.com/nOL1H2aArO