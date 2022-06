Νέα Υόρκη: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε δρόμο του Χάρλεμ - Ένας νεκρός, οκτώ τραυματίες

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, ενώ άλλα οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί βρέθηκαν πέντε άτομα τραυματισμένα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Άλλα τέσσερα άτομα που έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, εκ των οποίων το ένα -ένας άνδρας 21 ετών- δεν τα κατάφερε. Οι τραυματίες είναι έξι άνδρες και δύο γυναίκες.

BREAKING 🇺🇲 : 1 person killed and 9 others injured after a mass shooting in Harlem, New York ♦️Harlem Mass Shooting Leaves 9 Shot, 1 Dead - Police Say ♦️An early-morning shooting on the Harlem waterfront left nine people wounded and a young man dead #USA pic.twitter.com/8bTJ5YlgAS

Πληροφορίες για τον δράστη ή τους δράστες δεν είναι διαθέσιμες ακόμη, αλλά η αστυνομία είπε ότι ένα όπλο κατασχέθηκε από το σημείο.

Το όπλο που βρέθηκε:

Below is a photo of the gun recovered at the scene of tonight’s shooting.



As @NYPDDetectives continue their investigation, we are asking anybody with information to contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/t1VtOKJJpz