Νέα Υόρκη: Πωλείται το κτήριο που ήθελε να αγοράσει η ψεύτικη κληρονόμος Άννα Ντέλβι

Η Άννα Ντέλβι (Άννα Σόροκιν) ήθελε να εγκαταστήσει το ίδρυμα τέχνης που θα έφερε το όνομά της στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, στη 281 Park Avenue South. Για να επιτευχθεί αυτό, παρουσιαζόταν ως χρυσή κληρονόμος αριστοκρατικής γερμανικής οικογένειας και εξαπάτησε ανθρώπους και οργανισμούς για να τη χρηματοδοτήσουν. Τελικά κατηγορήθηκε για κλοπή μεγάλων χρηματικών ποσών, απόπειρα κλοπής μεγάλων χρηματικών ποσών και κλοπή υπηρεσιών και η ιστορίας της απεικονίστηκε στη σειρά «Inventing Anna» του Netflix, με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Γκάρνερ ως Ντέλβι.

Το κτήριο, επίκεντρο της απάτης της - γνωστό ως Church Missions House - είναι τώρα προς πώληση έναντι 135 εκατομμυρίων δολαρίων, τιμή πέντε φορές πάνω από τα 29 εκατομμύρια δολάρια που προσπαθούσε να συγκεντρώσει η Ντέλβι.

Το έξι ορόφων κτήριο που ανεγέρθηκε το 1894 από τους αρχιτέκτονες Έντουαρντ Τζ. Νέβιλ Στεντ και Ρόμπερτ Γ. Γκόμπσον σε φλαμανδικό-αναγεννησιακό στιλ ήταν η έδρα της Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιεραποστολικής Εταιρείας της Επισκοπικής Εκκλησίας για μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα.

281 Park Avenue South, the building Anna Delvey was chasing



This magnificent building @FotografiskaNY is featured in “Inventing Anna”, a new true-crime drama on Netflix revolving around the real story of fake German heiress Anna Sorokin, also known as Anna Delvey. pic.twitter.com/K48Zq7piKx