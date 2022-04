Νέα ντοκουμέντα από τη βύθιση του «Moskva»

Την αυθεντικότητα των φωτογραφιών που εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Δευτέρας και δείχνουν το φλεγόμενο ρωσικό καταδρομικό «Moskva» να έχει πάρει κλίση και να ετοιμάζεται να βυθιστεί στα νερά της Μαύρης Θάλασσας επιβεβαιώνει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

Η εφημερίδα παρουσιάζει και ένα βίντεο διάρκειας 15 δευτερολέπτων στο οποίο εμφανίζονται δύο σκάφη διάσωσης, τα οποία επιχειρούν να προσεγγίσουν τη ρωσική ναυαρχίδα. Ένας άνδρας, μάλιστα, ακούγεται να λέει «τι στο διάβολο κάνετε;»

Οι αναλυτές και ειδικοί που εξέτασαν τις εικόνες, σύμφωνα με την Daily Μail, λένε ότι όντως φαίνονται αυθεντικές. Την ίδια στιγμή, ο βρετανικός Independent επικαλείται ειδικούς και αναφέρει πως η φωτογραφία του «Moskva» είναι γνήσια. Ο Sidharth Kaushal, ερευνητής της θαλάσσιας ενέργειας στο Royal United Services Institute (RUSI), είπε στον Independent: «Εξέτασα τις εικόνες και είναι του Moskva. Η τοποθέτηση του ραντάρ, το οποίο είναι ορατό στη φωτογραφία, τα κάνιστρα για πυραύλους επιφάνειας αέρος και επιφάνειας-εδάφους και η γάστρα φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι είναι καταδρομικό κλάσης Slava, και επομένως πρέπει να είναι το Moskva».

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι είναι απίθανο η Ρωσία να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των εικόνων, εν μέσω μιας σχεδόν ολοκληρωτικής συσκότισης πληροφοριών γύρω από τη βύθιση, η οποία προκαλεί τεράστια αμηχανία για τις ένοπλες δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν.



Η «Ζούγκλα» είχε αναδημοσιεύσει τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter και που δείχνουν το φλεγόμενο «Moskva» λίγο πριν τη βύθισή του.

Οι φωτογραφίες αυτές δημοσιεύθηκαν χωρίς να αναφέρεται πηγή. Δεξιά στη φωτογραφία φαίνεται ξεκάθαρα η πρύμνη του σκάφους που έχει υποστεί ρήγμα πολλών δεκάδων μέτρων κάθετα και οριζόντια. Το κέντρο του σκάφους και η υπερκατασκευή φλέγονται, ενώ η πλώρη φαίνεται αχνά αριστερά, μέσα στους καπνούς.

Το σκάφος έχει πάρει επικίνδυνη κλίση προς τα αριστερά, ενώ, αντίθετα με όσα είχαν ειπωθεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα, φαίνεται να επικρατεί απόλυτη νηνεμία στο σημείο. Επισημαίνεται πως όλες οι πληροφορίες περιέγραφαν ως πολύ άσχημες τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, με έντονες καταιγίδες και υψηλό κυματισμό, με πολύ χαμηλή και πυκνή νέφωση που έκαναν αδύνατη τη λήψη δορυφορικών φωτογραφιών από τα αμερικανικά, ευρωπαϊκά, βρετανικά και ισραηλινά συστήματα παρακολούθησης.

***BREAKING*** -> https://t.co/JfGRiqMVf6#Moskva Sinking: Images Reveal Once Powerful Russian Navy Ship On Fire



First analysis shows fire aft of Vulkan missiles and ahead of S-300 missiles, Possibly this is before a larger explosion



First analysis, caveats apply, OSINT pic.twitter.com/b4FbBHsxLo