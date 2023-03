Νέα περιστατικά μαζικών δηλητηριάσεων σε σχολεία θηλέων στο Ιράν

Περισσότερα από 100 κορίτσια δηλητηριάσθηκαν από αναθυμιάσεις σήμερα στα σχολεία του Ιράν, έπειτα από σειρά παρόμοιων περιστατικών που έχουν συγκλονίσει την χώρα από τον Νοέμβριο, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Οι μαθήτριες επτά σχολείων θηλέων της πόλης Αρντάμπιλ στο βόρειο Ιράν ένιωσαν αδιαθεσία κατά την διάρκεια του πρωινού και 108 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των νοσοκομειακών υπηρεσιών στο πρακτορείο Tasnim.

Η γενική κατάσταση των μαθητριών, που υποφέρουν από δυσκολία στην αναπνοή και ναυτία, βελτιώνεται, διευκρίνισε ο υπεύθυνος.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν επίσης λόγο για νέα περιστατικά δηλητηρίασης σε τουλάχιστον τρία σχολεία της Τεχεράνης.

Σε λύκειο του Τεχρανσάρ, δυτικά της πρωτεύουσας, οι μαθήτριες δηλητηριάστηκαν από κάποιο είδος σπρέι, μετέδωσε το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο τους γονείς των μαθητριών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα από την εκπρόσωπο της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας Ζάχρα Σεΐχι, περί τις 800 μαθήτριες έχουν δηλητηριασθεί διά της αναπνευστικής οδού από τα τέλη του Νοεμβρίου στην ιερή πόλη Κομ και 400 στην πόλη Μπορουζέρντ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Υγείας, η τοξική ουσία που χρησιμοποιήθηκε στην πόλη Κομ αποτελείται από αέριο N2, με βάση το άζωτο, που χρησιμοποιείται από την βιομηχανία ή ως γεωργικό λίπασμα.

Ο πρόεδρος του Ιράν Ιμπραχίμ Ραΐσι ανέθεσε σήμερα στον υπουργό Εσωτερικών Αχμαντ Βαχίντι «να παρακολουθήσει το συντομότερο δυνατόν την υπόθεση» και «να ενημερώσει» το κοινό για τα αποτελέσματα της έρευνας «ώστε να καθησυχαστούν οι ανησυχίες των οικογενειών», ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα της ιρανικής προεδρίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ότι οι αρχές εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες «για πιθανούς υπευθύνους» των δηλητηριάσεων, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε οριστικό συμπέρασμα σχετικά με την σύσταση της τοξικής ουσίας που έχει χρησιμοποιηθεί» για την δηλητηρίαση των μαθητριών, είπε.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει κύμα οργής στο Ιράν, όπου καταγγέλλεται η σιωπή των αρχών απέναντι στον αυξανόμενο αριθμό των σχολείων που έχουν πληγεί. Ορισμένες μαθήτριες έχουν νοσηλευθεί, αλλά καμία δεν έχει υποστεί σοβαρή βλάβη.

Το υπουργείο Υγείας εξήγησε την Κυριακή ότι «ορισμένα άτομα» επιδιώκουν με τις πράξεις τους «να κλείσουν όλα τα σχολεία, και κυρίως τα σχολεία θηλέων».

Αντικείμενο ευρείας συναίνεσης, η καθολική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική στο Ιράν, όπου τα κορίτσια αποτελούν την πλειονότητα των φοιτητών στα πανεπιστήμια.