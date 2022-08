Νέα Ζηλανδία: Συνεχίζονται για 4η μέρα οι καταρρακτώδεις βροχές

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν τμήματα της Νέας Ζηλανδίας για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, αναγκάζοντας εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, καθώς ποταμοί υπερχείλισαν και τα νερά προκαλούν αστάθεια του εδάφους.

Το Νέλσον, στην βόρεια ακτή του Νοτίου Νησιού, είναι αυτό που επλήγη χειρότερα. Περισσότερα από 400 σπίτια εκκενώθηκαν εκεί και κάποια κηρύχθηκαν μη κατοικήσιμα εξαιτίας των βροχών.

