Ρωσίδα τιμωρήθηκε με πρόστιμο για την φράση σε τσάντα «Το σεξ είναι ωραίο, αλλά ο θάνατος του Πούτιν είναι καλύτερος»

Το περιφερειακό δικαστήριο Λένινσκι του Κρασνοντάρ επέβαλε πρόστιμο 30.000 ρουβλίων (290 ευρώ) στην 21χρονη Αλεξάντρα βάσει του άρθρου περί «δυσφήμισης» του ρωσικού στρατού, γράφει ο ιστότοπος Mediazona, τον οποίο ή ίδια η νεαρή κοπέλα ενημέρωσε για την υπόθεση της, ζητώντας να μην δημοσιευθεί το επώνυμο της.

Η νεαρή Ρωσίδα δήλωσε ότι ο φάκελος της διοικητικής υπόθεσης περιλαμβάνει πέντε στιγμιότυπα οθόνης από την σελίδα της στο Instagram, όπου έχει 180 ακολούθους.

❗👏💀 #Russia needs more artists like this to reinvent itself: ❝SEX IS COOL, but PUTIN'S DEATH IS BETTER,❞ For a 📷 of a 👜 with this inscription a resident of Krasnodar was fined 30,000 rubles. Previously,… pic.twitter.com/rdDYcUGrTX