Νεκρή 16χρονη από επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία

Μια 16χρονη σκοτώθηκε χθες Σάββατο όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία σε ποταμό της Πέρθης, στη δυτική Αυστραλία.

Η άτυχη κοπέλα ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη από τα νερά του ποταμού και εξέπνευσε προτού διακομιστεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η 16χρονη πήδηξε από τζετ σκι για να κολυμπήσει μαζί με δελφίνια που εμφανίστηκαν στον ποταμό Σουάν και λίγο αργότερα δέχθηκε επίθεση από καρχαρία, μετέδωσε το δίκτυο ABC.

A 16-year-old has been killed in a shark attack while swimming in the Swan River in Fremantle. #9News pic.twitter.com/ovkx24wSsI