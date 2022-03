Νεκρή Ρωσίδα δημοσιογράφος στο Κίεβο

Μία Ρωσίδα δημοσιογράφος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών από τις ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο.

Η Οξάνα Μπαουλίνα ήταν ανταποκρίτρια στο Κίεβο και την πόλη Λβιβ για την ιστοσελίδα The Insider, όπως ανακοίνωσε το ίδιο το μέσο.

Πέθανε καθώς κατέγραφε τις καταστροφές στη συνοικία Ποντίλ της πόλης, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι η Μπαουλίνα εργάστηκε στο παρελθόν στο ίδρυμα του Αλεξέι Ναβάλνι για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και είχε εγκαταλείψει τη Ρωσία.

Oksana Baulina, a journalist with The Insider, died in #Kyiv



A woman died under fire in Kyiv while carrying out an editorial assignment. She was filming the destruction after #Russian troops shelled the #Podolsk district of the #Ukrainian capital and was hit by new rocket fire. pic.twitter.com/P2acYZI3Cf