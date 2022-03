Νεκρό μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου - Είχε συλληφθεί από τις ουκρανικές αρχές για προδοσία

Νεκρό είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, μέλος της ομάδας του Κιέβου που διαπραγματεύτηκε με τη Ρωσία στο Γόμελ της Λευκορωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Αυτό αναφέρθηκε από τον βουλευτή του Oleksandr Dubinsky και πηγές του Observer, ενώ αναμένεται επίσημη επιβεβαίωση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Denis Kireev φέρεται να σκοτώθηκε ενώ κρατούνταν από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας. Προηγουμένως, ο Kireev ήταν ύποπτος για προδοσία και διαρροή πληροφοριών προς τη Ρωσία.

Media: SBU kills member of Ukrainian negotiations team suspected of treason.



According to Ukrainska Pravda sources, the man was killed during arrest attempt. "Strong evidence" that he was leaking information to Russia.