Νέο μήνυμα Ζελένσκι: Βλέπουμε και νιώθουμε την υποστήριξη της ΕΕ - Ευχαριστώ το ΔΝΤ

Νέο μήνυμα απηύθυνε το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αποδέκτες αυτήν τη φορά τους Ευρωπαίους. Ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε: «Βλέπουμε και νιώθουμε την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ γι' αυτό»

Δείτε το βίντεο:

Ο Ουκρανός πρόεδρος έγραψε, επίσης, στο twitter: «Είχα διαπραγματεύσεις με την εκτελεστική διευθύντρια του ΔΝΤ @KGeorgieva. Συζητήθηκε η οικονομική υποστήριξη για την Ουκρανία. Ευχαριστώ για την επείγουσα βοήθεια που έχει ήδη παρασχεθεί από το Ταμείο. Το ΔΝΤ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης της Ουκρανίας. μετά το τέλος της Ρωσικής επίθεσης».

Held negotiations with IMF Executive Director @KGeorgieva. Discussed financial support for 🇺🇦. Grateful for the urgent help already provided by the Fund. The IMF must take the lead in financing the recovery of 🇺🇦 after the end of Russia's aggression. #StopRussia