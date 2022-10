Νέο βίντεο από την επίθεση των ουκρανικών drones κατά του ρωσικού στόλου

Τη στιγμή της επίθεσης ενός ουκρανικού θαλάσσιου drone κατά της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας και άλλων πλοίων με μια ισχυρότατη έκρηξη που έκανε τη νύχτα μέρα, κατέγραψε βίντεο.

Η ρωσική φρεγάτα «Ναύαρχος Μακάροφ» επλήγη και πιθανώς τέθηκε εκτός μάχης στη διάρκεια της τολμηρής επίθεσης των ουκρανικών drone το Σαββατοκύριακο στο λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βίντεο.

Ερευνητές ανοικτού κώδικα ανέφεραν, σύμφωνα με τον Guardian, ότι η φρεγάτα ήταν ένα από τα ρωσικά πολεμικά πλοία που επλήγησαν στις 04:20 τα χαράματα του Σαββάτου κατά την επίθεση σμήνους ουκρανικών drones από αέρος και θαλάσσης. Βίντεο από κάμερα προσαρμοσμένη σε ένα εξ’ αυτών δείχνει το drone να ελίσσεται ανάμεσα στα εχθρικά σκάφη, ενώ προσπαθεί να το αναχαιτίσει ελικόπτερο.

