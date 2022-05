Bίντεο αποκαλύπτει νέα δεδομένα για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Αμπού Άκλεχ

Νέο βίντεο βγήκε στη δημοσιότητα, που επαληθεύτηκε από το Al Jazeera και επιβεβαιώνει τις μαρτυρίες, που ισχυρίζονται, πως οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν τη Σερίν Αμπού Άκλεχ, χωρίς να έχει υπάρξει ένταση από μάχες μεταξύ Ισραηλινών αρχών και Παλαιστίνιων μαχητών.

Το βίντεο ξεκινά λίγα λεπτά πριν σκοτωθεί η δημοσιογράφος του Al Jazeera, Σερίν Αμπού Άκλεχ και δείχνει σχετική ηρεμία και ησυχία από μεριάς των δημοσιογράφων και του κόσμου που βρίσκονταν εκεί, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των Ισραηλινών αξιωματούχων, ότι διεξάγονταν μάχες στην περιοχή.

Η Αμπού Άκλεχ, 51 ετών, σκοτώθηκε από έναν Ισραηλινό στρατιώτη στις 11 Μαΐου, σύμφωνα με συναδέλφους και μάρτυρες, που ήταν παρόντες στο σημείο και κάλυπταν μια στρατιωτική επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων στην κατεχόμενη πόλη Τζενίν στη Δυτική Όχθη.

Το βίντεο, το οποίο επαληθεύτηκε από το Al Jazeera, δείχνει αρχικά ησυχία χωρίς ήχους μάχης, επιβεβαιώνοντας τις μαρτυρίες, ότι δεν υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και των Παλαιστινίων μαχητών τη στιγμή του πυροβολισμού, όπως ανέφεραν οι Ισραηλινοί.

Μερικοί άνθρωποι φαίνονται να μιλούν και να γελούν στο προσκήνιο και στο βάθος, συμπεριλαμβανομένης της Αμπού Άκλεχ και των συναδέλφων της, που φορούσαν μπλε γιλέκα.

Η Αμπού Άκλεχ και οι άλλοι δημοσιογράφοι περπατούν προς την κατεύθυνση, όπου βρίσκονταν οι ισραηλινές δυνάμεις, πριν αρχίσουν να ηχούν πυροβολισμοί.

Μόλις ξεκινήσουν οι πυροβολισμοί, οι άνθρωποι στο προσκήνιο αρχίζουν να τρέχουν μακριά από το σημείο, όπου βρίσκονταν οι ισραηλινές δυνάμεις. Η Αμπού Άκλεχ φαίνεται ξαπλωμένη στον δρόμο μετά τον πυροβολισμό.

Η δολοφονία της Παλαιστίνιας Αμερικανής πολίτη, της Αμπού Άκλεχ, από τις ισραηλινές δυνάμεις έχει οδηγήσει σε παγκόσμια οργή και εκτεταμένες εκκλήσεις για ανεξάρτητη και εκτεταμένη έρευνα.

