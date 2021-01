Νέο βιβλίο για τον Τραμπ: Πώς η KGB αξιοποίησε τον τέως Αμερικανό πρόεδρο

Τις διασυνδέσεις του τέως προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία επαναφέρει στη δημοσιότητα το βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα με τίτλο «American Kompromat, How the KGB Cultivated Donald Trump, and Related Tales of Sex, Greed, Power and Treachery (Η Ρωσική Απόδειξη, πώς η KGB αξιοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ, τις ιστορίες του σεξ, της απληστίας, της εξουσίας και της προδοσίας).

Στο βιβλίο του ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Κρεγκ Άνγκερ, διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι ο τέως Αμερικανός πρόεδρος ήταν ουσιαστικά ένας πράκτορας των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών τέσσερις δεκαετίες προτού εκλεγεί, ενώ όταν βρέθηκε στο Οβάλ Γραφείο κλήθηκε να εξοφλήσει τα «γραμμάτια» που είχε συνάψει μαζί τους.

Από τις συνεντεύξεις που πήρε ο συγγραφέας από πρώην Σοβιετικούς πράκτορες, αξιωματούχους της CIA και του FBI, αλλά και άλλους σε Ρωσία και ΗΠΑ συνέλεξε πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η KGB πέταξε πολλές φορές στο παρελθόν οικονομικό σωσίβιο στον πρώην πλέον πρόεδρο των ΗΠΑ που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα δίκη στη Γερουσία μετά τη δεύτερη παραπομπή του.

«Η KGB άρχισε να εκμεταλλεύεται τον νεαρό και ματαιόδοξο Ντόναλντ Τραμπ πριν από 40 και πλέον χρόνια, σώζοντάς τον από την οικονομική καταστροφή και τον μετέτρεψε σε ένα όργανο της Ρωσίας που έδωσε στον Πούτιν όλα όσα είχε ανάγκη μόλις έγινε πρόεδρος», γράφει χαρακτηριστικά η βρετανική Daily Mail, που παρουσιάζει αποκλειστικά το βιβλίο.

«Καραβιές χρημάτων από τη Ρωσία»

Η σχέση του Τραμπ με τη Ρωσία ξεκίνησε, σύμφωνα με το βιβλίο, το 1976 όταν αποφάσισε να επενδύσει σε ακίνητα στο Μανχάταν.

Έκτοτε και για την επόμενη 15ετία ο μεγιστάνας των ακινήτων απέφυγε πολλάκις τη χρεωκοπία με καραβιές χρημάτων από τη Ρωσία. O «νέος ματαιόδοξος, ναρκισσιστής και αδίστακτα φιλόδοξος επιχειρηματίας του real estate», όπως περιγράφεται στο βιβλίο ο Τραμπ, προσέλκυσε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον της KGB καθώς ξέπλενε εκατομμύρια δολάρια μέσω της ρωσικής μαφίας και λόγω του γάμου του το 1977 με την Τσέχα Ιβάνα Ζελνίκοβα, κάτοικο περιοχής που παρακολουθούσαν οι Ρώσοι, και στην οποία αποκάλυψε τη φιλοδοξία του να γίνει κάποια μέρα πρόεδρος των ΗΠΑ. Κι όταν διάβηκε το 2017 το κατώφλι του Λευκού Οίκου, έχει έρθει η ώρα να ξοφλήσει τα γραμμάτια στο Ρώσο πρόεδρο.

Ο ρόλος του Έπσταϊν στη στρατολόγηση Τράμπ

Ο Άνγκερ χαρακτηρίζει κομβικό για τη «στρατολόγηση» του Τραμπ τον ρόλο που έπαιξε ο Τζέφρι Έπσταϊν – ο επικεφαλής του μεγαλύτερου και πιο… πολυτελούς δικτύου «εμπορίου λευκής σαρκός» παγκοσμίως, που τροφοδοτούσε σημαίνοντα μέλη της υψηλής κοινωνίας των ΗΠΑ, της Βρετανίας, αλλά και της Ρωσίας. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε πει, μετά τη σύλληψή του και πριν τον θάνατό του, ότι είχε συστήσει στον Τραμπ και τη νυν σύζυγό του, Μελάνια, την περίοδο που ο τέως πρόεδρος συμμετείχε στα «όργια» που οργάνωνε – ισχυριζόμενος, μάλιστα, ότι τον είχε βιντεοσκοπήσει και τον κρατούσε «στο χέρι».

Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, όταν το FBI πραγματοποίησε εφόδους στα σπίτια του Έπσταϊν, «βρήκε βίντεο, σκληρούς δίσκους και άλλες αποδείξεις που παρέπεμπαν στη Ρωσία – όπου μεγιστάνες του πλούτου εμπλέκονταν σε πράξεις παιδοφιλίας, βιασμού ανήλικων κοριτσιών και άλλων εγκληματικών πράξεων». Όσο για το όνομα του Τραμπ, ήταν στο «μαύρο βιβλίο» του Έπσταϊν, συνδεδεμένο με τουλάχιστον 16 ονόματα.

Τα δύο φίλοι φαίνεται πως γνώριζαν πολλά ο ένας για τον άλλο, μέχρι τη στιγμή που τα έσπασαν ο 2004, όταν ο Τραμπ άρπαξε από τα χέρια του Έπσταϊν, σε πλειστηριασμό, μια βίλα στο Παλμ Μπιτς η οποία ήταν το όνειρο του τελευταίου, προσφέροντας 41 εκατομμύρια δολάρια – για να τη μεταπουλήσει λίγο αργότερα έναντι 125 εκατομμυρίων, κερδίζοντας ένα ποσό που τον βοήθησε να «αναπνεύσει» από τις χρεοκοπίες των καζίνο του στο Atlantic City.

Ο Άνγκερ εμπλέκει στις αποκαλύψεις του και άλλα πρόσωπα, ως συνδέσμους μεταξύ του Τραμπ και των Ρώσων, όπως ο «δικηγόρος της μαφίας» Ρόι Κον, ο Ουκρανοεβραίος επιχειρηματίας Σαμ Κίσλιν, ο Αμερικανογεωργιανός επιχειρηματίας ακινήτων Ταμίρ Σαπίρ και αρκετοί ακόμη.