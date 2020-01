Νέος γύρος κυρώσεων ενάντια στο Ιράν από την Ουάσινγκτον

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη κυρώσεις εναντίον πετρελαϊκών εταιρειών που κατηγορούνται ότι βοηθούν την ιρανική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία να εξάγει τα προϊόντα της, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, οι εταιρείες που έχουν χαρακτηρισθεί ότι διευκολύνουν αυτές τις εξαγωγές, οι οποίες αντιβαίνουν τις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις εις βάρος του Ιράν, είναι οι: Triance Petrochemical Co. Ltd (με έδρα το Χονγκ Κονγκ), Sage Energy HK Limited, (με έδρα το Χονγκ Κονγκ), Peakview Industry Co. (με έδρα τη Σαγκάη) και Beneathco DMC (με έδρα το Ντουμπάι).

«Ο πετρελαϊκός και ο πετροχημικός τομέας αποτελούν πηγές χρηματοδότησης των τρομοκρατικών ενεργειών του ιρανικού καθεστώτος σε όλο τον κόσμο και διευκολύνουν τη χρήση βίας κατά του λαού του», δήλωσε στην ανακοίνωση αυτή ο Στίβεν Μνιούτσιν, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Οι κυρώσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα, επιβάλλονται κατά τεσσάρων εταιρειών που «έχουν συγκεντρωτικά μεταφέρει εξαγωγές αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από την Κρατική Ιρανική Εταιρεία Πετρελαίου (NIOC), μια σημαντική οντότητα στη χρηματοδότηση της μονάδας αλ Κουντς, ειδικό σώμα των Φρουρών της Επανάστασης και τρομοκρατών που υποτάσσονται σε αυτήν», δήλωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ