Νεπάλ: Αγνοείται η τύχη αεροσκάφους με 22 επιβαίνοντες - Δυσχεραίνουν την έρευνα οι κακές καιρικές συνθήκες

Αεροσκάφος ιδιωτικής αεροπορικής εταιρίας του Νεπάλ, με 22 επιβαίνοντες, αγνοείται, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, δηλώνοντας ότι λόγω των νεφώσεων τα ελικόπτερα έρευνας δεν μπορούν να πετάξουν στην περιοχή όπου καταγράφηκε τελευταία φορά το στίγμα του σκάφους.

Το αεροσκάφος της Tara Air εκτελούσε πτήση από την τουριστική πόλη Ποκάρα, βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Κατμαντού, προς την πόλη Τζομσόμ, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Η Tara Air χρησιμοποιεί κυρίως αεροσκάφη Twin Otter καναδικής κατασκευής.

#Nepal's Tara Air's 9 NAET twin-engine aircraft carrying 19 passengers, flying from Pokhara to Jomsom has lost contact: Airport authorities to ANI pic.twitter.com/yxKi0uaxwt