Νεπάλ: Αγνοούνται πέντε άνθρωποι που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα

Πέντε άνθρωποι παρασύρθηκαν σήμερα από χιονοστιβάδα στην περιοχή Ντάρτσουλα του δυτικού Νεπάλ και έκτοτε η τύχη τους αγνοείται.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι είχαν παρασυρθεί από τη χιονοστιβάδα που σημειώθηκε στις 14:45 (τοπική ώρα), αλλά επτά εξ αυτών επικοινώνησαν με τις αρχές και ενημέρωσαν πως είναι σώοι και ασφαλείς.

SetoPati: Seven rescued, five still missing in Darchula avalanche - https://t.co/EgWAcvoM7r