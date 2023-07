Νέες διαδηλώσεις κατά της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος στο Ισραήλ

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στους δρόμους ισραηλινών πόλεων προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που προωθεί η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Περίπου 150.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τους διοργανωτές, παρά την αποπνιχτική ατμόσφαιρα που δημιουργούσε η ζέστη και η υγρασία.

Tens of thousands protest against Netanyahu’s Government in Tel Aviv. #Israel #Netanyahu #TelAviv pic.twitter.com/ZNqWAuhpxU