Νέες εκρήξεις στο Κίεβο - Στα καταφύγια σπεύδουν οι πολίτες

Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Δευτέρας κοντά στο Κίεβο. Όπως μετέδωσε το CNN, αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν γύρω στις 6:40 μ.μ., στα ανατολικά του κέντρου της ουκρανικής πρωτεύουσας.. Έπειτα, ήχησαν σειρήνες σε ολόκληρη την πόλη και η πολιτική προστασία ζήτησε από τους πολίτες να σπεύσουν στα καταφύγια.

BREAKING: An explosion has been heard in Kyiv with air raid sirens ringing out across Ukraine's capital amid Russia's invasion.



