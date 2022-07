Ερντογάν: Δεν σκεφτόμαστε να κάνουμε πόλεμο με την Ελλάδα, αλλά αυτή δεν τηρεί τις υποσχέσεις της

Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις εις βάρος της χώρας μας, προέβη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από την Κωνσταντινούπολη, μετά την καθιερωμένη προσευχή της Παρασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος, ερωτώμενος για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ενδεχόμενο άμβλυνσης της έντασης, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συναντηθεί με Έλληνα πρωθυπουργό, «μέχρι να συμμαζευτεί» όπως χαρακτηριστικά είπε. Επίσης επισήμανε ότι πολλοί ξένοι ηγέτες έκαναν προσπάθεια να τους συμφιλιώσουν στη Μαδρίτη.

#URGENT Türkiye has no desire to go to war with Greece, says President Erdogan, adding that Athens did not keep promises, violated air space 147 times