Νέες εχθροπραξίες στα σύνορα Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν με τρείς νεκρούς

Τρεις Αρμένιοι έχασαν τη ζωή τους σε νέες εχθροπραξίες που ξέσπασαν την Τετάρτη στα σύνορα Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν, ανακοίνωσε το αρμενικό υπουργείο Άμυνας.

«Οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσαν επίθεση με όλμους και όπλα μεγάλου διαμετρήματος στο ανατολικό τμήμα των συνόρων μας», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας, συμπληρώνοντας ότι η επίθεση «είχε ως αποτέλεσμα τρεις θανάτους από την αρμενική πλευρά».

“On September 28, at 18:00, #Azerbaijani army violated the ceasefire fire in the eastern direction of the Armenian-Azerbaijani border, using mortars and large-caliber rifles.



The Azerbaijani side was suppressed by the retaliatory actions of the Armenian army.”



MoD of #Armenia pic.twitter.com/BS9L6heIcG