Νέες χιονοθύελλες θα πλήξουν τη Βόρεια Αμερική

Απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι μετεωρολόγοι όσον αφορά την εξέλιξη της πρωτοφανής κακοκαιρίας που πλήττει περιοχές των ΗΠΑ, τις τελευταίες μέρες. Οι ιστορικών διαστάσεων χιονοκαταιγίδες, που έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 60 ανθρώπους, προβλέπεται πως θα συνεχιστούν και πιθανότατα να χειροτερέψουν τις επόμενες ώρες.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, οι πολικές θερμοκρασίες (-30 βαθμοί Κελσίου) θα ταλαιπωρήσουν την πολιτεία της Νέας Υόρκης για μερικά 24ωρα ακόμη τουλάχιστον, ενώ οι πολίτες θα πρέπει να προετοιμάζονται για άλλα 30 εκατοστά χιονιού.

This is how it’s cold in Buffalo, New York pic.twitter.com/rPzBem1Cie

Ξεπερνάνε τους 60 οι νεκροί - Φόβοι για ραγδαία αύξηση

Η «χιονοθύελλα του αιώνα» έχει μέχρι στιγμής στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 60 ανθρώπους, όμως ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμού, γνωρίζοντας πως δεκάδες πολίτες παραμένουν παγιδευμένοι σε αυτοκίνητα, αλλά και σπίτια.

Άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πλήθος αιτιών εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών, όπως μια γυναίκα από το Ουισκόνσιν που έπεσε στην παγωμένη επιφάνεια ποταμού.

Στην κομητεία του Νιαγάρα της Νέας Υόρκης ένας 27χρονος άνδρας υπέστη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα αφού το χιόνι μπλόκαρε τον καυστήρα του, στο Οχάιο ένας εργαζόμενος σε εταιρεία κοινής ωφέλειας έπαθε ηλεκτροπληξία, ενώ στο Κάνσας σημειώθηκε μια θανατηφόρα πυρκαγιά σε καταυλισμό αστέγων.

Ένα κλαδί που έπεσε σκότωσε έναν κάτοικο του Βερμόντ, ενώ τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα στο Μιζούρι, στο Κεντάκι και στην Οκλαχόμα.

Κάποιοι πέθαναν από καρδιακή καταπόνηση ενώ φτυάριζαν χιόνι, άλλοι καθώς τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης δεν έφθασαν εγκαίρως.

Ο δήμαρχος του Μπάφαλο, Μπάιρον Μπράουν, περιέγραψε το τραγικό έργο της ανάσυρσης των θυμάτων της χιονοκαταιγίδας από τα αυτοκίνητα, τα σπίτια και τους δρόμους. «Οι αστυνομικοί μας είναι άνθρωποι. Είναι οδυνηρό να βρίσκεις μέλη της κοινότητάς σου νεκρούς», δήλωσε ο δήμαρχος, προσθέτοντας ότι τα θύματα της χιονοθύελλας «προσπαθούσαν να περπατήσουν κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, αποπροσανατολίστηκαν και πέθαναν στον δρόμο».

«Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα»

Ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας Erie, Mark Poloncarz, περιέγραψε τη χιονοθύελλα ως «τη χειρότερη καταιγίδα πιθανώς στη ζωή μας». Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι «αυτό δεν είναι ακόμη το τέλος της», εκφράζοντας δηλαδή φόβους πως ο εφιάλτης θα συνεχιστεί. «Είχαμε τόσο πολλούς νεκρούς, με αποτέλεσμα διάφορα νοσοκομεία να είναι γεμάτα, και πρέπει απλώς να γίνουν νεκροτομές ώστε να διευκρινιστεί αν τα άτομα πέθαναν από λόγους που σχετίζονται με τη χιονοθύελλα», περιέγραψε.

Ορισμένοι άνθρωποι, σημείωσε, έμειναν αποκλεισμένοι στα αυτοκίνητά τους για πάνω από δύο ημέρες. «Είναι απλώς μια φρικτή κατάσταση, μπορούμε να δούμε κατά κάποιον τρόπο το φως στην άκρη του τούνελ. Αλλά δεν έχουμε ακόμη τελειώσει», δήλωσε ο ίδιος.

Οι δρόμοι παρέμειναν γεμάτοι αυτοκίνητα, λεωφορεία, ασθενοφόρα, ρυμουλκά, ακόμη και εκχιονιστικά μηχανήματα που θάφτηκαν κάτω από το χιόνι, περιπλέκοντας τις προσπάθειες να καθαριστούν οι χιονισμένοι δρόμοι και να προσεγγιστούν οι εγκλωβισμένοι κάτοικοι που χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη. Οι Αρχές χρησιμοποίησαν ακόμη και μπουλντόζες ως «ασθενοφόρα».

Παρά την απαγόρευση των οδικών μετακινήσεων, εκατοντάδες οδηγοί χρειάστηκε να διασωθούν από τα οχήματά τους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Μέλη της Εθνοφρουράς και άλλες ομάδες διέσωσαν εκατοντάδες ανθρώπους από χιονισμένα αυτοκίνητα και σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά οι Αρχές δήλωσαν ότι περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι.

Αναφορές για βανδαλισμούς

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το BBC, καταστηματάρχες στις ΗΠΑ ανέφεραν πως κλάπηκε ο εξοπλισμός τους κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης ενός μικρού οικογενειακού καταστήματος στο ανατολικό Μπάφαλο, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, δήλωσε στο βρετανικό μέσο ότι κλέφτες διέρρηξαν το κατάστημά του την ημέρα των Χριστουγέννων.

«Πήραν τα πάντα. Από παιχνίδια, ηλεκτρονικά είδη μέχρι ηχεία», είπε, προσθέτοντας πως κλάπηκε εξοπλισμός αξίας έως και 50.000 δολαρίων. Μάλιστα ο ίδιος κάλεσε την αστυνομία, ωστόσο η απάντηση που έλαβε ήταν πως «είναι απασχολημένοι με τη διάσωση ηλικιωμένων».

Last night Nickel City Liquor in Buffalo was broken into & robbed. $500 worth of alcohol stolen.



Owner had to sleep there, unable to board it up. He said “they have cheap & bad taste.” pic.twitter.com/z46c1Rjok3