New York Times: Η εισβολή στο Καπιτώλιο οργανώθηκε στα social media

Την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου μετά τη 1μμ (τοπική ώρα) ο Ντόναλντ Τραμπ και ολοκλήρωσε την ομιλία του στους υποστηριχτές στην Ουάσιγκτον ζητώντας τους να διαδηλώσουν στο Καπιτώλιο. Αμέσως μετά, εκατοντάδες καλέσματα για εισβολή στο κτίριο έγιναν από τους οπαδούς του στο διαδίκτυο, σύμφωνα με άρθρο των New York Times.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται από την ακροδεξιά, όπως το Gab και το Parler, οι χρήστες μοιράζονταν πληροφορίες και οδηγίες για τους δρόμους που έπρεπε να αποφύγουν για να μην πέσουν πάνω στην αστυνομία και ποια εργαλεία θα έπρεπε να φέρουν μαζί τους για να ανοίξουν τις πόρτες του κτιρίου. Τουλάχιστον δώδεκα άτομα δημοσίευσαν αναφορές για μεταφορά όπλων στις αίθουσες του Κογκρέσου.

There's a group called Red State Secession organizing on Facebook (7.8K followers) and Twitter (310 followers) & calling for a Jan. 6 revolution. Their pages link to a website, asking followers to send in home & office addresses + travel routes of perceived "political enemies." pic.twitter.com/6slMJlZrtt

Οι εκκλήσεις για βία εναντίον μελών του Κογκρέσου και για την κατάληψη του κτιρίου κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εδώ και μήνες, σύμφωνα με τους New York Times. Ομάδες όπως η QAnon και οι Proud Boys οργανώνονταν μέσω των κοινωνικών μέσων και κατάφεραν να προσελκύσουν και πολλούς άλλους. Την Τετάρτη, τα σχέδια τους έγιναν πραγματικότητα με αποτέλεσμα τα πρωτοφανή γεγονότα που παρακολούθησε όλος ο πλανήτης.

Στον ιστότοπο Gab οι οπαδοί του Τραμπ ανέβασαν φωτογραφίες και βίντεο από την είσοδο στα γραφεία των μελών του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένου της προέδρου της Βουλής Νάνσυ Πελόζι. Δεκάδες έγραψαν ότι αναζητούσαν τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς. Όταν ο Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι ο Πένς «δεν είχε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε», οι υποστηριχτές του ζητούσαν από εκείνους που βρίσκονταν μέσα στο Καπιτώλιο, να ψάξουν να βρουν τον αντιπρόεδρο.

Καθώς το Facebook και το Twitter άρχισαν να αφαιρούν ομάδες από τις πλατφόρμες τους όπως το QAnon και το Proud Boys κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι υποστηριχτές του Τραμπ βρήκαν άλλες κοινωνικές πλατφόρμες που τους επέτρεψαν να ζητήσουν ανοιχτά για βία.

The storming of Capitol Hill was organized on social media. Trump supporters posted unprecedented scenes of mobs freely strolling through the halls of Congress and uploading celebratory photographs of themselves, encouraging others to join them. https://t.co/39ZiAkiuYD