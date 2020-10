New York Times: Με συμπτώματα κορωνοϊού ο Τραμπ - Πιθανό ένα διάγγελμα

Την πιθανότητα διαγγέλματος από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανακοίνωση από τον ίδιο ότι βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, επισημαίνει δημοσίευμα των New York Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος, είναι πιθανό να απευθυνθεί στους πολίτες για να δείξει πως ο ιός δεν τον έχει καταβάλλει και πως μπορεί να κυβερνήσει την χώρα του. Στο ίδιο δημοσίευμα, που επικαλείται ανώνυμες πηγές, σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ασυμπτωματικός, αλλά έχει ήπια συμπτώματα κρυολογήματος.

Σημειώνεται ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή πως τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν ο ίδιος και η σύζυγός του Μελάνια έδειξαν ότι έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 και τίθενται σε καραντίνα άμεσα.

«Απόψε, η πρώτη κυρία και εγώ διαγνωστήκαμε θετικοί στον κορωνοϊό», ανέφερε μέσω Twitter.

«Θα αρχίσουμε την καραντίνα μας και τη διαδικασία ανάρρωσής μας αμέσως. Θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί!», πρόσθεσε, γράφοντας τη λέξη «μαζί» με κεφαλαία.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!