Νίγηρας: Χιλιάδες διαδηλωτές υπέρ των πραξικοπηματιών συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Νιαμέι

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Νιαμέι για να υποστηρίξουν τους στρατιωτικούς που κατέλαβαν την εξουσία στον Νίγηρα με πραξικόπημα, ανατρέποντας τον πρόεδρο της χώρας Μοαμέντ Μπαζούμ, ο οποίος κρατείται εδώ και οκτώ μέρες, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αξίωσε την "άμεση απελευθέρωσή" του.

Από εκατοντάδες που ήταν στην αρχή της διεξαγωγής της συγκέντρωσης στην πλατεία της Ανεξαρτησίας στο κέντρο της πρωτεύουσας του Νίγηρα, οι διαδηλωτές αυξήθηκαν γρήγορα σε χιλιάδες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Αυτοί κατέβηκαν στους δρόμους της Νιαμέι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του κινήματος M62, ενός συνασπισμού οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Μέλη του M62 περιφρουρούσαν την συγκέντρωση για να εγγυηθούν την ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή της και, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του AFP, προς το παρόν επικρατεί ηρεμία και θετικό κλίμα.

Η διαδήλωση αυτή γίνεται σήμερα, ανήμερα της 63ης επετείου της ανεξαρτησίας του Νίγηρα από τη Γαλλία, την πρώην αποικιακή δύναμη που έχει αναπτύξει εκεί περίπου 1.500 στρατιώτες για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των ένοπλων τζιχαντιστικών οργανώσεων που λυμαίνονται τη χώρα.

