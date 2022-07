Νιγηρία: 15 νεκροί και ένας αγνοούμενος σε ναυτικό δυστύχημα

Επιβατηγό σκάφος παρασύρθηκε από παλίρροια και ανατράπηκε στην οικονομική πρωτεύουσα της Νιγηρίας, Λάγος, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκαπέντε άνθρωποι και με έναν να αγνοείται, ανακοίνωσαν την Κυριακή οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, δύο ημέρες μετά τον θάνατο δύο ανθρώπων σε άλλο ατύχημα με πλοίο σε αυτή την πόλη με περισσότερους από 20 εκατομμύρια κατοίκους.

«Υπήρχαν 16 επιβάτες στο πλοίο τη στιγμή του δυστυχήματος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ιμπραήμ Φαρινλόγιε, της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης (NEMA).

Σύμφωνα με τον ίδιο, τέσσερα πτώματα ανασύρθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή οι υπηρεσίες διάσωσης ανέσυραν άλλα 11 πτώματα. Ο δέκατος έκτος επιβάτης δεν είχε εντοπιστεί μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τον Σαράτ Μπραϊχάμ, περιφερειακό διευθυντή της αρχής υδάτων του Λάγος (LASWA), το σκάφος «παραβίασε τους κανονισμούς αποπλέοντας στις 7:45 μ.μ.».

Η παλίρροια παρέσυρε το σκάφος και στη συνέχεια το αυτό ανετράπη, είπε, προσθέτοντας ότι οι επιβάτες δεν είχαν σωσίβια.

