Νιγηρία: Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες από επίθεση ενόπλων σε τρένο

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 26 τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλων κατά επιβατικής αμαξοστοιχίας, το βράδυ της Δευτέρας, κοντά στην πόλη Καντούνα, στη βόρεια Νιγηρία, όπως επιβεβαίωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος.

Το τρένο είχε αναχωρήσει από την Καντούνα με προορισμό την πρωτεύουσα Αμπούτζα, όταν έπεσε σε ενέδρα. Οι δράστες ανατίναξαν τα εκρηκτικά που είχαν τοποθετήσει στις ράγες, προκαλώντας τον εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας και στη συνέχεια άνοιξαν πυρ εναντίον βαγονιών.

Live Footage of the Abuja Kaduna train Attack. #abujakaduna #Abujakadunatrain #Nigeria #Abuja pic.twitter.com/89F73RFUoB

Σύμφωνα με τον οργανισμό σιδηροδρόμων της Νιγηρίας (NRC), 362 επιβάτες είχαν αγοράσει εισιτήρια για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Ωστόσο, τα νιγηριανά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σχεδόν 1.000 άνθρωποι επέβαιναν στην αμαξοστοιχία που δέχθηκε επίθεση.

PHOTOS: Chief of Army Staff, Lt Gen Farouk Yahaya visits the scene of the Kaduna-Abuja train attack. pic.twitter.com/hFl1JkYV23