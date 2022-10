Νιγηρία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από ανατροπή πλοίου

Δεκαπέντε άνθρωποι διασώθηκαν, τουλάχιστον 10 έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τουλάχιστον 60 αγνοούνται μετά το ναυάγιο πλοίου στη νοτιοανατολική Νιγηρία, στην πολιτεία Ανάμπρα, που πλήττεται από πλημμύρες, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Το σκάφος, που εκτιμάται πως μετέφερε 85 ανθρώπους αν και αυτό δεν είναι απόλυτα επιβεβαιωμένο, ανατράπηκε προχθές Παρασκευή στον ποταμό Νίγηρα και παγίδευσε πολλούς επιβαίνοντες, δήλωσε ο Θίκμαν Τανίμου, συντονιστής της Εθνικής Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (NEMA).

Σύμφωνα με τον Τσουκούμα Τσαρλς Σολούντο, τον κυβερνήτη της πολιτείας, 10 άνθρωποι πνίγηκαν.

