Μπορεί το Just The Two Of Us να τελείωσε μόλις το Σάββατο που μας πέρασε, όμως ο παρουσιαστής του, Νίκος Κοκλώνης, μέσα από το νέο του post στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενισχύει τη φημολογία ότι το show θα επιστρέψει πολύ σύντομα με νέο κύκλο.

