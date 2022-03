Νύχτα τρόμου σε Κίεβο, Χάρκοβο και Μαριούπολη

Ξημέρωσε η όγδοη ημέρα των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, μετά από ένα ιδιαίτερα σκληρό βράδυ με σφοδρούς βομβαρδισμούς σε πολλές ουκρανικές περιοχές, που δεν κάμφθηκαν από το θρίλερ για τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ρωσικής και της Ουκρανικής αντιπροσωπείας, στη Λευκορωσία.

Στο Κίεβο από τις πρώτες πρωινές ώρες ακούστηκαν πολλές και ισχυρές εκρήξεις, ενώ ηχούσαν ασταμάτητα και σειρήνες αεράμυνας, ώστε οι κάτοικοι να μεταφερθούν για να προφυλαχθούν σε υπόγεια ή στα κοντινότερα καταφύγια. Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν εκρήξεις, αλλά δεν δίνονται λεπτομέρειες. Δεν είναι ξεκάθαρο αν βρίσκεται σε εξέλιξη αεροπορική επιδρομή ή ποιοι είναι οι στόχοι.

Russia continues to attack Kyiv. There were 4 explosions in a row in Kyiv!

Please retweet the news and support Ukraine.#Ukrainian

#Russia #Ukraine #UkraineRussia #UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/UZDZyorPen — Ukrainian news (@Ukrainiannews_) March 3, 2022

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε μάχες στα όρια του Κιέβου και σε πιθανή κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους. Δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των πληροφοριών αυτών ανεξάρτητα. «Ο εχθρός προσπαθεί να εισβάλει στην πρωτεύουσα», προειδοποίησε ο δήμαρχος Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram.

Έκρηξη στο Κίεβο την ώρα που ο δημοσιογράφος έκανε live μετάδοση

Explosions in #Kyiv caught in the lenses of journalists' cameras right in the middle of a reportage pic.twitter.com/gp75DT99FB — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

Σφυροκόπημα σε Χάρκοβο και Μαριούπολη

Ανελέητοι είναι οι βομβαρδισμοί και στις πόλεις Χάρκοβο και Μαριούπολη, με τις Ρωσικές δυνάμεις για μία ακόμα ημέρα να στενεύουν τον κλοιό, γύρω από την πόλη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τα σημεία εντός και εκτός του αστικού ιστού που έχουν πληγεί από τους βομβαρδισμούς.

Οι συνεχείς βομβαρδισμοί και ο αυξημένος κίνδυνος για του πολίτες ήταν άλλωστε και η αιτία που οδήγησε το Γενικό Προξενείο Μαριούπολης να εκκενώσει μερικώς την περιοχή από δημοσιογράφους, εργαζόμενους στο Γενικό Προξενείο, καθώς και από έλληνες ομογενείς που είχαν δηλώσει την πρόθεσή τους να φύγουν από την περιοχή.

Ρώσοι στρατιώτες στους δρόμους της Χερσώνας

Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν σήμερα την παρουσία του ρωσικού στρατού στη Χερσώνα, μεγαλούπολη της νότιας Ουκρανίας που η Μόσχα ανακοίνωσε χθες το πρωί ότι καταλήφθηκε έπειτα από σφοδρές μάχες.

Ο επικεφαλής των περιφερειακών αρχών Γκενάντι Λαχούτα ανέφερε μέσω Telegram ότι «οι δυνάμεις κατοχής (ο ρωσικός στρατός) βρίσκονται σε όλες τις συνοικίες της πόλης και είναι πολύ επικίνδυνες». Ο δήμαρχος της πόλης των 290.000 κατοίκων Ιγκόρ Κολιχάγεφ ανέφερε ότι συνομίλησε με τους «ένοπλους επισκέπτες», υπονοώντας, χωρίς να κατονομάσει, τους ρώσους στρατιωτικούς.

Σήμερα ο δεύτερος γύρος συνομιλιών Ουκρανίας - Ρωσίας

Στο μεταξύ, σήμερα, Πέμπτη το πρωί αναμένεται η ουκρανική αντιπροσωπεία στη Λευκορωσία για τον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία, με σκοπό τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο δηλώσεις του ρώσου διαπραγματευτή Βλαντίμιρ Μεντίνσκι στο TASS.

Ο ρωσικός στρατός, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δημιουργεί έναν διάδρομο ασφαλείας για την μετακίνηση της ουκρανικής αντιπροσωπείας.