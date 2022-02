Νήσοι Αζόρες: Υπό έλεγχο η φωτιά σε φορτηγό πλοίο που μεταφέρει οχήματα

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε φορτηγό πλοίο που μεταφέρει οχήματα του Volkswagen Group από τη Γερμανία στις ΗΠΑ, κοντά στις ακτές των νησιών Αζόρες της Πορτογαλίας, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή εκπρόσωπος της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τα 22 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν ήδη από την Τετάρτη και δεν υπάρχουν τραυματίες.

Στο πλοίο βρίσκονταν επίσης περίπου 1.100 αυτοκίνητα Πόρσε, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, ενώ και η Audi επιβεβαίωσε ότι μετέφερε κάποια οχήματά της, αν και δεν διευκρίνισε τον αριθμό τους.

Εσωτερικό μέιλ της Volkswagen USA ανέφερε ότι το πλοίο μετέφερε 3.965 οχήματα των εταιρειών VW, Porsche, Audi και Lamborghini, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt.

Η Volkswagen δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό των οχημάτων της που βρίσκονται στο πλοίο και πρόσθεσε ότι αναμένει περισσότερες πληροφορίες.

Φωτογραφία που δημοσίευσε το πορτογαλικό λιμενικό στον ιστότοπό του την Τετάρτη δείχνει μια στήλη καπνού να υψώνεται από το πλοίο.

