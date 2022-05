Νησιά Σολομώντα: Λόγος έγινε για απειλή «εισβολής», μετά τη συμφωνία ασφαλείας με την Κίνα

Με ηρεμία θα απαντήσει στα Νησιά Σολομώντα, ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον, σχετικά με τη συμφωνία ασφάλειας με την Κίνα, ενώ ο πρωθυπουργός των Νησιών του Σολομώντα Μανασέχ Σογκαβάρε επεσήμανε τον «κίνδυνος στρατιωτικής επέμβασης» από άλλες χώρες.

Η Αυστραλία ανησυχεί αφού ο παραδοσιακός της σύμμαχος, τα Νησιά Σολομώντα, όπως και των ΗΠΑ, υπέγραψαν συμφωνία ασφαλείας με την Κίνα.

Αναστάτωση επικρατεί, καθώς η Ουάσιγκτον και Καμπέρα πιστεύουν, ότι η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στο Πεκίνο να αποκτήσει στρατιωτική παρουσία στο αρχιπέλαγος, το οποίο βρίσκεται 2.000 χιλιόμετρα από την Αυστραλία.

Χωρίς να κατονομάσει την Αυστραλία ο Σογκαβάρε επεσήμανε ότι υπάρχει «κίνδυνος στρατιωτικής επέμβασης» από χώρες, που θεωρούν ότι τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντά τους στα Νησιά του Σολομώντα.

«Με άλλα λόγια απειλούμαστε με εισβολή και αυτό είναι σοβαρό», τόνισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε «μας αντιμετωπίζουν σαν μαθητές του νηπιαγωγείου που σουλατσάρουν με Colt 45 στα χέρια και πρέπει να τους προσέχουν». «Νιώθουμε προσβεβλημένοι» καταλήγει ο Σογκαβάρε.

«Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αληθές» ανταπάντησε ο Μόρισον, όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους.

«Πρέπει να επιδείξουμε ηρεμία και μετριοπάθεια όταν αντιμετωπίζουμε αυτού του είδους τα προβλήματα», πρόσθεσε.

The Solomon Islands has sent shock waves across the Pacific by signing a security cooperation pact with China. Here's what it does and why the U.S. and Australia tried to block it https://t.co/W7B3Udhxw4