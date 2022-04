Νορβηγία: Ακτιβιστές της Greenpeace αλυσοδέθηκαν σε ρωσικό πετρελαιοφόρο

Ακτιβιστές της Greenpeace αλυσοδέθηκαν σε ένα ρωσικό πετρελαιοφόρο στο λιμάνι του Όσλο, προκειμένου να το εμποδίσουν να ξεφορτώσει το φορτίο του με υδρογονάνθρακες, «καθώς χρηματοδοτείται κατ' αυτόν τον τρόπο, ο πόλεμος του Πούτιν», ανακοίνωσε η οργάνωση.

Ναυλωμένο από τον ρωσικό πετρελαϊκό όμιλο Novatek, το Ust Luga, με σημαία Χονγκ Κονγκ, μετέφερε 95.000 τόνους κηροζίνης με προορισμό τον σταθμό της Esso στο Οσγκορντστράντ, στη νοτιοανατολική Νορβηγία, έγινε γνωστό από την Greenpeace, σε ένα δελτίο τύπου.

Το τάνκερ ερχόταν από τη ρωσική πόλη, της οποίας φέρει το όνομα κι η οποία βρίσκεται κοντά στην Αγία Πετρούπολη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Marine Traffic.

Ακτιβιστές της Greenpeace, που είχαν επιβιβαστεί σε μια σωστική λέμβο, αλυσοδέθηκαν στην άγκυρά του, ενώ άλλοι που βρίσκονταν σε καγιάκ άνοιξαν πανό με το σύνθημα "Oil fuels war" (Το πετρέλαιο τροφοδοτεί τον πόλεμο), σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Κάποιοι από τους ακτιβιστές προσήχθησαν από την αστυνομία, προτού συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

«Έχω σοκαριστεί, που η Νορβηγία συμπεριφέρεται σαν ένα καταφύγιο για το ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο γνωρίζουμε ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο (του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν», δήλωσε ο επικεφαλής της Greenpeace Νορβηγίας, Φροντε Πλέιμ, σε ένα δελτίο τύπου.

Σύμφωνα με μια εκπρόσωπο τύπου της Esso, το εν λόγω φορτίο δεν είχε επηρεαστεί από τις δυτικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, που επιβλήθηκαν σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η παραγγελία είχε γίνει πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», υπογράμμισε η Αν Φούγκνερ, στην εφημερίδα Dagbladet.

