Νορβηγία: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο του Όσλο

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και πολλοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο του Όσλο, σύμφωνα με ανακοίνωση της νορβηγικής αστυνομίας.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στο νυχτερινό κέντρο «London Pub» της νορβηγικής πρωτεύουσας, όπως μεταδίδει το NRK (σ.σ. η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Νορβηγίας).

Ο δημοσιογράφος του NRK Όλαφ Ρόνενμπεργκ, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ανέφερε: «Είδα έναν άνδρα να μπαίνει κρατώντας μια τσάντα. Έβγαλε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί».

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε στο NRK: «Ήμουν έξω από το London Pub όταν συνέβη. Αντιλήφθηκα έναν πυροβολισμό και χτυπήθηκα από θραύσματα γυαλιού. Ακολούθησαν περισσότεροι πυροβολισμοί, οπότε βρήκα καταφύγιο στο εσωτερικό και προσπάθησα να τραβήξω κι άλλα άτομα μαζί μου».

Γύρω στις 2 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) η νορβηγική αστυνομία έκανε γνωστό ότι συνέλαβε έναν ύποπτο.

