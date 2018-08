Νότια Αφρική: Εκκενώθηκε εμπορικό κέντρο έπειτα από απειλή για βόμβα

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Νότιας Αφρικής, το Mall of Africa, εκκενώθηκε σήμερα έπειτα από απειλή για βόμβα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.



Το εμπορικό κέντρο βρίσκεται ανάμεσα στο Γιοχάνεσμπουργκ και στην Πρετόρια και στεγάζει περίπου 300 καταστήματα – μεταξύ αυτών και γνωστές μάρκες όπως Zara, H&M, Cotton On, Starbucks και Woolworths.



"Υπήρξε μια απειλή για βόμβα και η αστυνομία πήγε εκεί για να ερευνήσει τον χώρο", είπε ο εκπρόσωπος των αστυνομικών αρχών του Γκαουτένγκ, Λουνγκέλο Ντλαμίνι. Οι έρευνες είναι ακόμη σε εξέλιξη.



Το Mall of Africa εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2016 και προσελκύει ολοένα και περισσότερους καταναλωτές, κυρίως νεαρής ηλικίας, στην πιο ανεπτυγμένη οικονομία της Αφρικής.



Σε ένα άλλο επεισόδιο, η διεύθυνση του Sandton City, ενός εμπορικού κέντρου στην οικονομική συνοικία Σάντον του Γιοχάνεσμπουργκ, ανέφερε νωρίτερα ότι δέχτηκε μια παρόμοια απειλή για τοποθέτηση βόμβας. Δεν βρέθηκε πάντως κανένας εκρηκτικός μηχανισμός και το εμπορικό κέντρο ξανάνοιξε τις πύλες του αφού ολοκληρώθηκε η έρευνα. Το Sandton City απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από το "αντίπαλο" Mall of Africa.